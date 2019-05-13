الاتحاد الوطني يتحدث عن اتفاق مع الديمقراطي بثلاثة محاور

2019/05/13 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاثنين، ان اتفاق الاتحاد الوطني مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول كركوك سينفذ بعد تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان.

وقال رزكار علي في تصريح متلفز "ابرمنا اتفاقا مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتضمن ثلاثة محاور رئيسة، وهي تشكيل الحكومة والشراكة الحقيقة، والثاني التعاون والتنسيق والعمل المشترك على مستوى العراق، والثالث يخص كركوك".

واضاف انه "عند تكليف رئيس الحكومة الجديد بتشكيل الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كورستان فسيتم تنفيذ الاتفاق الخاص بكركوك بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي حول كركوك، وسيكون محافظ كركوك الجديد من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني".

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