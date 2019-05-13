لافروف يؤكد عدم شرعية العقوبات الأمريكية ضد إيران

2019/05/13 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب لقائه نظيره الصيني أن لطهران الحق في تعليق تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني جزئيًا.

ومن جهة ثانية، أعلن لافروف

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