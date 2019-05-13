انضمام 5 نواب إلى تحالف القوى العراقية

2019/05/13 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن خمسة نواب اليوم الاثنين، انضمامهم الى تحالف القوى العراقية، مشيرين الى ان تشكيل هذا التحالف ابعد الاطراف المتورطة بالفساد والارهاب.

وقال بيان مشترك للنواب

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