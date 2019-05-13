2019/05/13 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ استطلاع عندما هاجم داعش مدينة شنگال و وقع الاف الايزيديين ضحايا لهذا الهجوم ، استفاق العالم اجمع و تاثر بما حدث للأيزيديين و ما فعله تنظيم داعش الارهابي.من اكثر الدول التي اهتمت بالايزيديين و قضيتهم “فرنسا” و برهنت اهتمامها من خلال دعمها المستمر للايزيديين سواء كان من الناحية المعنوية او من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استطلاع ، هل ستتبنى فرنسا القضية الايزيدية مثل الارمنية؟) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استطلاع ، هل ستتبنى فرنسا القضية الايزيدية مثل الارمنية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).