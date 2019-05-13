الكربولي يغرد: المحور فعل ماضي.. ويعلن عن تحالف جديد

2019/05/13 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اعلن النائب محمد الكربولي، اليوم الاثنين، عن تحالف جديد بعد الانشقاقات التي حصلت في تحالف المحور، مؤكداً أن “المحور فعل ماضي”.وقال الكربولي في تغريدة على حسابه تويتر: “حذرت بوقت مبكر من ضربة غادرة تستهدف تحالفنا السياسي من عناصر لا يكترثون الا لمصالحهم وإن كانت تضيع في سبيلها محافظة كاملة بكل معاناة مواطنيها”.

واضاف “اليوم وبعد أن بيعت محافظة نينوى بتصويت فاضح لمرشح واحد بنسبة 100% فإننا وبعد التوكل على الله قررنا ان نطهر أنفسنا من العناصر الفاسدة وتشكيل تحالف القوى العراقية، وحل (المحور)..



وعهداً لن نتخلى عن أهل نينوى حتى نعيد لهم حقوقهم”.

واتبع تغريدته بهاشتاك “المحور_فعل_ماضٍ”.

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