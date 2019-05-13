2019/05/13 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبع أكثر من 15 مليون دفتر امتحاني لجميع المراحل الدراسية للعام الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/13 | 22:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبع أكثر من 15 مليون دفتر امتحاني لجميع المراحل الدراسية للعام الحالي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبع أكثر من 15 مليون دفتر امتحاني لجميع المراحل الدراسية للعام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).