صور مؤلمة… الاعتداء على عائلة مسيحية في الموصل

2019/05/13 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تعرضت عائلة مسيحية الى اعتداء في مدينة “برطلة” في الموصل ليلة امس، حيث تم سرقة صليب ذهب من منزلهم.

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