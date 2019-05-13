طارق حرب : ليس للوزير ممارسة الموقع الادنى

2019/05/13 | 22:51

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تعقيباً على قرار وزير التعليم العالي العراقي الدكتور قصي السهيل بعد انهاء مهام علاء الموسوي رئيس جامعة بغداد والذي ورد فيه ان الوزير سيمارس مهام رئيس الجامعه من موقع أدنى,

أوضح الخبير القانوني طارق حرب ان الدستور وقانون وزارة التعليم العالي وقانون الخدمه الجامعيه خلا من حكم أو قاعده تخول وزير التعليم العالي ممارسة الصلاحيه من موقع أدنى قبل موافقة رئيس الوزراء أو موافقة مجلس الوزراء طبقاً للمادتين (78 و 80) من الدستور وقبل ذلك ليس للوزير ممارسة سلطة الموقع الادنى.

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