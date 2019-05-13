الصقور تسحب شكواها ضد القلعة الصفراء

2019/05/13 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن نادي اربيل الرياضي، اليوم الاثنين، سحب نادي القوة الجوية شكواه ضد "القلعة الصفراء".

وقال النادي في بيان ورد لشفق نيوز "قرر نادي القوة الجوية اليوم الاثنين سحب شكواه المقدمة ضد نادي اربيل بسبب مشاركة اللاعبين اسو روستم، ديار علي، وريا كامران، في مباراة الفريقين الاخيرة بالدوري العراقي الممتاز".

واضاف البيان "يأتي تراجع نادي القوة الجوية عن شكواه بعد الاطلاع على كشوفات نادي اربيل في لجنة المسابقات والتي تبين من خلالها أن تسجيل أسماء اللاعبين المذكورين تم بشكل قانوني".

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