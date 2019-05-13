التربية تحذر من وجود عصابات تبيع وسائل الغش الامتحاني

2019/05/13 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة التربية ،اليوم الاثنين، من وجود جهات منظمة تحاول

تدمير التعليم في العراق، لافتة الى وجود ‘عصابات’ تبيع وسائل الغش الامتحاني بشكل

علني.

وقال وزير التربية وكالة قصي السهيل في بيان تلقى

“النور نيوز” إن “هناك عصابات متخصصة ببيع وسائل الغش وتحاول نشرها

بين التلاميذ وبشكل علني، وهذه وسابقة خطيرة لم يشهدها بلدنا من قبل”.

وأضاف السهيل، أن “الوزارة رصدت عدداً من هذه العصابات

التي تحاول استمالة التلاميذ وابتزازهم وبمبالغ كبيرة ، وستعمل على ملاحقتها وبالتنسيق

مع الجهات الأمنية ‘ داعياً ‘الطلبة إلى مواجهة هذه الحملات بالمزيد من الاجتهاد والنجاح

والتفوق”.

وأشار الى إن “إشاعة وسائل الغش المختلفة إنما هي جزء

من مخطط لإضعاف العراق علمياً ، ودفع الأجيال للمزيد من الإخفاقات ونشر الجهل بين أوساط

مجتمعنا’، مشدداً على ان المعلمين والمدرسين والمشرفين والمراقبين سيتعاملون مع هذه

الحالات بالحزم وعدم التهاون ، كون ذلك يمثل واجب وطني ومسؤولية لا تهاون فيها”

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