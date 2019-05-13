برلماني: السبت المقبل سيُحل مجلس نينوى

2019/05/13 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد النائب عن

محافظة الأنبار ، هيبت الحلبوسي، الإثنين، أن جلسة السبت المقبل في البرلمان ستشهد

حَلّ مجلس محافظة نينوى وذلك وفقاً لطلب قدمه 17 عضواً من مجلس محافظة نينوى فضلاً

عن نواب من المحافظة في البرلمان.

وقال الحلبوسي

في تصريح صحفي إن “الأحاديث التي أطلقها بعض الساسة حول سحب الثقة من الحلبوسي تأتي

لتهديده وثَنْيهِ عن القيام بواجبه في إيقاف دوامة الفساد والبيع العلني للمناصب في

نينوى، ولاسيما ما جرى في جلسة اليوم بعد اختيار منصور المرعيد محافظاً”، مضيفاً “إلا

أن رئيس البرلمان، عازم على إكمال مهمته وعقد جلسة يوم السبت المقبل وحل مجلس محافظة

نينوى وفقاً للقانون، واستناداً للطلبات المقدمة، وبدعم نواب من كتل برلمانية، على

اختلاف توجهاتهم، ولاسيما بعد الدعوات التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

وكذلك تيار الحكمة والنصر وغيرها من القوى التي لن تسمح بتمرير صفقات بيع المناصب”.

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