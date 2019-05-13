قائد “قسد” يحذر واشنطن من تكرار خطأ الانسحاب من العراق

2019/05/13 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى القائد العام لـقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني، قلقه من خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لسحب قوات بلاده من سوريا.

وحذر كوباني في تصريح، الإدارة الاميركية من تكرار خطئها في العراق، مبينا ان انسحاب القوات الاميركية من العراق عام الفين وأحد عشر، فتح المجال لقيام تنظيم داعش الإرهابي.

وأعرب كوباني، عن أمله بأن تبقى القوات الاميركية في سوريا، لمساعدة المقاتلين الكرد، في محاربتهم الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية، وتقديم العون في إعادة هيكلة قوات سوريا الديمقراطية، لتصبح قوة للأمن الداخلي، لافتا الى ان قواته ستواصل حربها ضد تلك التنظيمات، حتى في حال انسحبت القوات الاميركية من سوريا.

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