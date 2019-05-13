أبرز ما دار بين عبدالمهدي وفريق التحقيق بجرائم داعش

2019/05/13 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الاثنين، دعمه لفريق التحقيق بجرائم داعش من اجل انجاز مهمته وتسهيل عمله، وأهمية تعاون جميع المؤسسات الوطنية ذات الصلة مع فريق التحقيق.

وذكر بيان صادر عن مكتبه اليوم ان "عبدالمهدي استقبل بمكتبه الرسمي المستشار الخاص للامين العام للامم المتحدة ورئيس فريق التحقيق المعني بتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش كريم خان".واضاف البيان ان عبدالمهدي "اعرب عن ارتياحه لقرب الاعلان عن الوظائف التي سيشغلها الخبراء العراقيون ضمن فريق التحقيق، وعلى موقع الامم المتحدة، والاختيار الذي سيتم ايضا بالتشاور مع الحكومة العراقية".من جهته "قدم المستشار الخاص شرحا عن مجريات عمل فريق التحقيق ومايتطلبه من ظروف مناسبة، كما عرض ترشيح سلامة الخفاجي بالتشاور مع الحكومة العراقية لتكون النائب العراقي لرئيس فريق التحقيق، وهنأ رئيس الوزراء الخفاجي، متمنيا لها ولأعضاء الفريق الدولي التوفيق في مهمة التحقيق بجرائم داعش".

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