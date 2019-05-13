2019/05/13 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الذهب يتجه لأفضل أداء بعد رد الصين على رسوم أميركا

13/05/2019 23:04:00 PM |

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واع/ بغداد/متابعة

قفزت أسعار الذهب، الاثنين، متجهة صوب تحقيق أفضل أداء يومي لها في نحو ثلاثة أشهر، مع إقبال المستثمرين على المعدن.

وزاد إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا من اضطرابات السوق التي أثارها إعلان الصين عزمها الرد على الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحلول الساعة 1744 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.1 في المئة إلى 1299.30 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 11 أبريل.

وبحسب رويترز، يتجه الذهب صوب تسجيل أفضل أداء يومي بالنسبة المئوية منذ 19 فبراير الماضي.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 في المئة لتبلغ عندالتسوية 1301.80 دولار للأوقية.

ويوم الاثنين، أعلنت بكين فرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار اعتبارا من الأول من يونيو، وذلك ردا على إعلان واشنطن فرض رسوم على الجزء الأكبر من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وجاء في بيان أصدرته الحكومة الصينية أن بكين ستفرض رسوما تتراوح ما بين 5 بالمئة و25 بالمئة على عدد من السلع الأميركية، وذلك بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بزيادة الرسوم الجمركيّة على بقيّة الواردات الصينيّة، غداة رفع واشنطن التعرفة الجمركيّة على سلع صينيّة بقيمة 200 مليار دولار.

ت/م.م

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