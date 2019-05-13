لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين في اليابان

2019/05/13 | 23:17

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن نيته لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية أواخر الشهر المقبل.

وقال ترامب في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إنه يخطط للقاء كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ على هامش القمة.

وردا على سؤال حول ماهية الرسالة التي يحملها وزير الخارجية مايك بومبيو إلى روسيا، والذي من المقرر أن يجري مباحثات مع القيادة الروسية في سوتشي غدا الثلاثاء، قال ترامب إن "الرسالة تتمثل في أنه لم يتخذ أحد موقفا أكثر شدة تجاه روسيا.



وفي الوقت ذاته نحن نريد أن نصل إلى التطبيع مع روسيا، ومن المجدي التطبيع مع روسيا".

من جانبه، قال دميتري بيسكوف، الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، تعليقا على تصريحات ترامب إنه "لم تكن هناك أي مبادرة من قبل واشنطن" لعقد لقاء ثنائي بين بوتين وترامب في أوساكا.

وفي وقت سابق، أفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن واشنطن لم توجه إلى موسكو أي طلب بشأن عقد اللقاء.

يشار إلى أن قمة مجموعة العشرين ستعقد في أوساكا يومي 28 و29 يونيو المقبل.

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل إعلام بأن الجيش السوري وسّع رقعة سيطرته عند الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وإدلب، حيث انتزع عددا من القرى من قبضة المسلحين.

وذكرت خلية "الإعلام الحربي المركزي"، الاثنين، أن الجيش السوري بعد مواجهات،

بغداد اليوم- متابعة

وجهت النيابة العامة بالسودان، أتهاما للرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة.

ووفقا لبيان النيابة العامة، اليوم الاثنين، وجهت النيابة العامة اتهاما للرئيس السا

بغداد اليوم- متابعة

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن طهران ستتخذ خطوة أخرى لتعليق بعض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي حال عدم تنفيذ الدول الأوروبية تعهداتها.

وقال كمالوندي في تصريح متلفز، إنه "في حال عدم ال

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