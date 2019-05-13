ثقافة الصوم في بلدان الشرق الأوسط

2019/05/13 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصوم هو أحد أركان الدين الإسلامي الخمسة، لكنه قديم ويعود لزمن سبق ظهور الإسلام.



في ما يأتي لمحة تاريخية عن الصوم في بعض أديان

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