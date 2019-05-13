أكثر من 800 ألف تلميذ يؤدون غدا امتحانات السادس الإبتدائي

2019/05/13 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية/ المديرية العامة للتقويم والامتحانات ان عدد التلاميذ الذين سيتوجهون غداً لأداء الامتحانات النهائية للصف السادس الابتدائي بلغ ( 825,824 ) تلميذ وتلميذه

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