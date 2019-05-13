توجيه تهم للبشير بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين

2019/05/13 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت النيابة العامة في السودان، يوم الاثنين، للرئيس المخلوع عمر البشير اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين.وقال النائب العام السوداني في بيان، إنه "وجه للرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين"، حسب رويترز.

وأمر النائب العام، في وقت سابق هذا الشهر باستجواب البشير فيما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولم يدل البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل نيسان.



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