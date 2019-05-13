2019/05/13 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من ارتكاب خطأ فادح، في ظل التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران في الخليج، دون أن يكشف عما إذا كان يعتزم اللجوء للحل العسكري للتعامل مع النظام الإيراني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا توجه تحذيرًا "شديد اللهجة" إلى إيران) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا توجه تحذيرًا "شديد اللهجة" إلى إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).