وزراة الثقافة العراقية تبدأ مساعيها لوضع معبد لالش على قائمة التراث العالمي

2019/05/13 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد أعلنت وزارة الثقافة العراقية اليوم الاثنين 13.05.2019 عن بدأ مساعيها لادارج معبد لالش المقدس ضمن لائحة التراث العالمي .الوزارة قالت حسب بيان صحفي صدر عنها اليوم و تلقته ايزيدي 24 , أن وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني استقبل بمكتبه الرسمي اليوم الاثنين 2019/5/13 ممثل الديانة الايزيدية […]

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