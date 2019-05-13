2019/05/13 | 23:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هوى بغداد | الحلقة الثامنة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2Q4JTsYxfik
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هوى بغداد | الحلقة الثامنة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هوى بغداد | الحلقة الثامنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).