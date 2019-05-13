بابل.. حريق في مطعم يلتهم 20 مليون دينار ومصوغات وجوائز

2019/05/13 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم الاثنين، بأن حريقا اندلع في مطعم بمركز بابل، مبينة ان فرقها اخمدت الحريق.

وقالت المديرية في بيان تلقت "العهد نيوز" ان

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