عائشة المساري ؛ تحالف القوى العراقية والحلبوسي أكثر موثوقية للشركاء السياسيين من الخنجر والمحور الوطني .

2019/05/13 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عدت النائب عائشة المساري اليوم الاثنين 13 آيار 2019 ، ان تحالف القوى العراقية و الرئيس المهندس محمد الحلبوسي أكثر موثوقية لدى القوى والشركاء السياسيين من رئاسة تحالف المحور الوطني والسيد خميس الخنجر .

وأكدت المساري ؛ كثيرا" ما كانت القوى السياسية والكتل البرلمانية تشكل علينا سمعة وصفقات وترأس السيد الخنجر لتحالف المحور الوطني وهو ما عزز القناعة فينا على ضرورة حل تحالف المحور الوطني وعزل الخنجر .

وطالبت عضو مجلس النواب العراقي الشركاء السياسيين الى استبعاد كل من يسيء الى العمل السياسي والبرلماني ويخالف أرادة الاصلاح السياسي التي نسعى الى تصحيح مساره .

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