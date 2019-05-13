هيبت الحلبوسي ... تحالف القوى العراقية هو الممثل الوحيد للمكون والمدافع الحقيقي عن حقوقهم

2019/05/13 | 23:53

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أكد النائب هيبت الحلبوسي عن تحالف القوى العراقية ان تحالف القوى العراقية هو الممثل الوحيد للمكون والمدافع الحقيقي عن حقوقهم ولا يوجد أي جهه أخرى تمثل هذا المكون

كما ونؤكد تمسكنا وتأييدنا للسيد محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب و لهذا التحالف ونحن مساندين وداعمين له بضرب الفاسدين والدواعش الذين شاركوا بلباس السياسة و يريدون لأهلنا الخراب والدمار والمتاجرة بدماء ابناؤنا ونحن لن نسمح بعودة الدواعش من جديد ونشير ان تجمعنا أبعد الفاسدين من الخناجر المسمومة وسوف نقف بوجه كل من يحاول ان يتحكم بمصير ومقدرات اهلنا في المحافظات المنكوبة

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