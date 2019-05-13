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“خطوة برس” تنشر محادثة خاصة لهيبت الحلبوسي تبين تدني مستواه “اللغوي”

“خطوة برس” تنشر محادثة خاصة لهيبت الحلبوسي تبين تدني مستواه “اللغوي”

مايو 13, 2019 - 11:50 م

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بغداد/ خاص – خطوة برس

حصلت “خطوة برس” على جزء من محادثة في تطبيق الواتساب، بين رئيس لجنة الطاقة النيابية هيبت الحلبوسي وشخصية سياسية اخرى، تبين تهجم الحلبوسي على الشخص الاخر بكلمات نابية وفيها اخطاء املائية كثيرة.

وبحسب المحادثة المنشورة أدناه، فأن الحلبوسي تهجم على الشخص الاخر بمفردات نابية واتبع اسلوب التهديد كما مبين فيها.

وبالاضافة الى اسلوب الحلبوسي، فان كلماته كانت ركيكة لغويا، واحتوت على اخطاء املائية كثيرة، وهو ما أدى بالشخص الاخر الى الرد عليه بـ”تعلم الكتابة”.

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