كنيسة مار بولص شرقي بغداد تودع الكتل الكونكريتية

2019/05/14 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت أمانة بغداد،

الاثنين، عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط كنيسة مار بولص شرقي العاصمة، بالتعاون

مع قيادة عمليات بغداد.

وأفاد بيان للأمانة

تلقى”النور نيوز” نسخة منه أنه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومتابعة

مكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية، تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط الكنيسة

في منطقة الكرادة”.

وأضاف البيان أن

“كوادر البلدية باشرت بعدها بحملة تنظيف وتأهيل الموقع المغلق منذ سنة 2009”.

يذكر أن أمانة

بغداد تنفذ بالتعاون مع مديرية المرور والقوات الأمنية حملة واسعة لرفع الكتل الكونكريتية،

وإعادة فتح الشوارع المغلقة منذ سنوات طويلة بتوجيه من رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

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