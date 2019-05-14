اندلاع حريق في مركز بابل

2019/05/14 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل

أعلنت مديرية الدفاع

المدني، الاثنين، بأن حريقا اندلع في مطعم بمركز بابل، مبينة ان فرقها اخمدت الحريق.

وقالت المديرية

في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه أن “حريقا اندلع اليوم، في مطعم

كنتاكي الواقع بشارع 60 في مركز بابل، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر

بشرية”.

واضافت ان

“بناية المطعم مكونة من طابقين”، مشيرة الى ان “الحريق الى الى تضرر

الاثاث ومبلغ مقداره عشرين مليون دينار ومصوغات ذهبية مع عدد من جوازات ١٣ جواز تابع

لكادر عمال المطعم”.

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