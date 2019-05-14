مسرور بارزاني: إرادة مشتركة لحل جميع القضايا العالقة مع بغداد

2019/05/14 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد مستشار مجلس

أمن اقليم كردستان، مسرور بارزاني ، اليوم الاثنين، أن هناك إرادة مشتركة بين الحكومة

الاتحادية وحكومة الإقليم، لحل جميع القضايا العالقة بين الجانبين.

وذكر بيان لمكتبه ان بارزاني تلقى “النور نيوز” نسخة منه أنه “استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينس بلاسخارد، والوفد المرافق لها في أربيل أنه “تم خلال اللقاء بحث المستجدات والتطورات السياسية في العراق والمنطقة والحرب ضد الارهاب واستكمال تشكيل حكومة اقليم كردستان الجديدة، كما تم التطرق الى بحث اوضاع المناطق الكردستانية التي تقع خارج ادارة الإقليم أو ماتسمى بـ{المتنازع عليها} وخصوصاً كركوك وسنجار، وتم التأكيد بأن حكومة كردستان المقبلة ستسعى لتلبية تطلعات الشعب الكردستاني”.

وأضاف البيان، أن “مسرور البارزاني قد اشار خلال اللقاء بأن الحوارات مستمرة بين أربيل وبغداد، وهناك إرادة مشتركة بينهما لحل القضايا العالقة بين الجانبين”.

من جهتها، أكدت

المسؤولة الأممية على رغبة الأمم المتحدة في أن تلعب دوراً ايجابياً في التقارب بين

ممثلي المكونات والطوائف لإيجاد حلول للمشاكل القائمة وستستمر في ذلك، بحسب البيان.

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