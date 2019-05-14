2019/05/14 | 00:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تفاصيل تفجيرات #ميناء_الفجيرة) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: RraH48CD1R8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تفاصيل تفجيرات #ميناء_الفجيرة) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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