الصراع الأمريكي الإيراني .. المعطيات تستبعد المواجهة العسكرية؟

2019/05/14 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي فضل الله

الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تزداد تصعيدا يوما بعد يوم، فالهول الإعلامي وإستخدام التغريدات الملغمة العابرة للقارات، والتي يتبناها ترامب عبر

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