2019/05/14 | 00:25

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“خطوة برس” تحصل على محادثة خاصة بين هيبت الحلبوسي وشخصية سياسية

بغداد/ خاص – خطوة برس

حصلت “خطوة برس” على محادثة في تطبيق الواتساب، بين رئيس لجنة الطاقة النيابية هيبت الحلبوسي وشخصية سياسية، تبين تهجم الحلبوسي على الشخص الاخر بكلمات نابية وفيها اخطاء املائية كثيرة.

وبحسب المحادثة المنشورة أدناه، فأن الحلبوسي تهجم على الشخص الاخر بمفردات نابية واتبع اسلوب التهديد كما مبين فيها.

وبالاضافة الى اسلوب الحلبوسي، فان كلماته كانت ركيكة لغويا، واحتوت على اخطاء املائية كثيرة، وهو ما أدى بالشخص الاخر الى الرد عليه بـ”تعلم الكتابة”.

وأدناه جزء من المحادثة الذي حصلت عليه “خطوة برس”:

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