خمسة نواب يعلنون انضمامهم الى تحالف القوى العراقية

2019/05/14 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن خمسة نواب، الاثنين، انضمامهم الى تحالف القوى العراقية، مشيرين الى ان تشكيل هذا التحالف ابعد الاطراف المتورطة بالفساد والارهاب.

وقال بيان مشترك للنواب فلاح الزيدان ولطيف الورشان ورعد الدهلكي وانتصار الجبوري وغيداء كمبش، انه "طالما أكدنا على ان أولويات المحافظات التي حررت من تنظيم داعش الإرهابي هي اعادة اعمار المدن وعودة النازحين وإعادة تشكيل الحكومات المحلية فيها من خلال ابعاد الفاسدين وكل من تورط بإدخال الارهاب لتلك المدن وبإرادة وطنية بعيدة عن اي تدخلات خارجية".

واضاف "تابعنا بقلق شديد ماجري في جلسة مجلس محافظة نينوي المشكوك في قانونيتها والتي تمخضت عن اختيار محافظ يلبي مصالح بعض الأطراف السياسية الداخلية والخارجية علي حساب المحافظة المنكوبة"، مثمنا "الخطوة التي اتخذت من قبل رئيس مجلس النواب بإعادة تشكيل تحالف القوي العراقية".

وتابع البيان ان "هذا التحالف استبعد الأطراف المتورطة بالفساد والإرهاب والارتماء بالحاضنة الخارجية"، مشيرا الى "اننا (النواب الخمسة) نعلن دعمنا لهذه المظلة الوطنية وأننا جزء منها من اجل ان تكون خير ممثل للمحافظات التي عانت من وطئة الارهاب وكي تمد الجسور مع بقية شركاء الوطن من اجل تحقيق اصلاح وبناء حقيقي يلبي مطالب كل ابناء الشعب العراقي".

وأكدت النائب عن محافظة نينوى سميعة غلاب، اليوم الاثنين، اعلان اتحاد القوى العراقية بعضوية 32 نائباً واخراج خميس الخنجر واحمد الجبوري ابو مازن منه، فيما اشارت الى الاتحاد سيبقى ضمن تحالف البناء بانتظار ردات الفعل من باقي الكتل تجاه ماحصل في نينوى

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