ناشطون.. اين عبد المهدي من نينوى؟

محمد الكربولي بدوره اعلن عن تحالف جديد قديم باسم “القوى العراقية” قائلاً: “تحالف المحور فعل ماضي”، في المقابل اعلن رئيس حزب الجماهير احمد الجبوري ان تحالف المحور باقي بقيادته هو والخنجر “ومن ينسحب فلينسحب هو حر” ..
ناهيك عن تبادل الاتهامات بين نواب السنة الذين وقفوا الى جانب الحلبوسي معتبرين ان تحالف المحور يضم “خنجر مسموم” ولا يمكن استمرار العمل بصفوفه.
كل هذه الاحداث تزامنت بعد اعلان محافظ نينوى الجديد منصور المرعيد الذي تم التصويت عليه داخل مجلس محافظة نينوى “المثير للجدل” هو الآخر بواقع 28 صوتاً، ضاربين بذلك قرار البرلمان بالتريث عرض الحائط، حيث طلب الحلبوسي ايقاف انتخاب محافظ لنينوى بسبب “شبهات فساد”.
بين هذا وذاك أين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من ذلك؟ كان هذا تسائل الناشطين بالاضافة الى رواد صفحات التواصل الاجتماعي، مشاكل كبيرة وتفكك تحالفات وعبد المهدي لم يحرك ساكناً.
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