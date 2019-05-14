2019/05/14 | 00:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج تحت خطين مع كريم حمادي /محور الحلقة /قانون المرور الجديد ... تنظيم وتغريم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: JR3dUZH9crA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج تحت خطين مع كريم حمادي /محور الحلقة /قانون المرور الجديد ... تنظيم وتغريم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج تحت خطين مع كريم حمادي /محور الحلقة /قانون المرور الجديد ... تنظيم وتغريم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).