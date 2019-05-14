2019/05/14 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف أمين عام حركة بابليون ريان الكلداني، الاثنين، قاسم سليماني بـ"الصديق والحبيب"، لافتا الى أن ايران وقفت مع العراق وتستحق رد الجميل، فيما أكد أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هو من رشح شقيقته لمنصب وزير العدل.

وقال الكلداني في حديث لبرنامج "حق الرد" الذي تبثه الفضائية السومرية مساء كل يوم في رمضان، إن "الجمهورية الاسلامية الايرانية وقفت مع العراق ولا استطيع نكران ذلك"، لافتا الى أنها "تستحق رد الجميل لكن لا اعتقد ان الجمهورية الاسلامية بحاجة لـ بدر او بابليون".





وأضاف الكلداني، أن "قاسم سليماني صديق وحبيب وقائد وله فضل كبير، حيث قدم كل الامكانيات، وكاد أن يستشهد في اكثر من ثلاث مرات"، مؤكدا بالقول "سليماني ساعدنا كثيرا عندما كان تنظيم داعش على اراضينا، فلماذا ننكر من ساعدنا؟".وبشأن الخلاف بينه وبين الكنيسة، دعا أمين عام حركة بابليون، الكنيسة الى "الابتعاد عن السياسية وان تكون جامعة لكل الاطياف"، لافتاً الى أنه "بالقانون المسيحي او الكنسي يمنع شرعا رجل الدين أن يتدخل في العمل السياسي، وهذا ما قاله السيد المسيح، ولا نريد أن ننتقد بهذا الشأن".

وعن وزارة العدل، أشار الكلداني الى أنه رشح "11 اسما لتسنم منصب الوزير بينها شقيقتي اسماء، وعند صعود اسمها، احد الأحزاب الاسلامية قال لا يجوز شرعا ان يُسمى للعدل وزيرا مسيحيا"، مؤكدا بالقول "انا لم ارشح شقيقتي لوزارة العدل ورئيس الوزراء هو من رشحها كونها الوحيدة التي تحمل شهادة القانون بين المرشحات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي مسيحي يتغزل بسليماني ويؤكد: ايران تستحق رد الجميل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي مسيحي يتغزل بسليماني ويؤكد: ايران تستحق رد الجميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).