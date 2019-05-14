2019/05/14 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

التقت النائب عن كتلة صادقون ليلى زين الدين وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة السيد بنكين ريكاني عشية أمس الإثنين، لبحث اهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليلى زين الدين عن "صادقون" تلتقي وزير الإعمار بنكين ريكاني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليلى زين الدين عن "صادقون" تلتقي وزير الإعمار بنكين ريكاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).