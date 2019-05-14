2019/05/14 | 01:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حنان الفتلاوي : إنتخاب محافظ نينوى جرى بطرق ديمقراطية #الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ayIFhxF6Rcs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حنان الفتلاوي : إنتخاب محافظ نينوى جرى بطرق ديمقراطية #الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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