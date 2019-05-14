مشيدا بموقف سليماني.. ريان كلداني: إيران تستحق رد الجميل

2019/05/14 | 01:26

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العهد نيوز- متابعة

وصف أمين عام حركة بابليون ريان الكلداني عشية أمس الاثنين، قاسم سليماني بـ "الصديق والحبيب"، لافتا الى أن ايران وقفت مع العراق

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