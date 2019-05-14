استطلاعات الرأي المغشوشة و (صناعة التطبيع)

2019/05/14 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد خالد الأزعر

ذكر موقع «تويتر» أن وزارة خارجية الكيان الإسرائيلي أشرفت على استطلاع للرأي في الشرق الأوسط في كانون الأول (ديسمبر) الماضي؛ أكد أن نسبة

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