2019/05/14 | 01:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محمد خالد الأزعر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استطلاعات الرأي المغشوشة و (صناعة التطبيع)) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ذكر موقع «تويتر» أن وزارة خارجية الكيان الإسرائيلي أشرفت على استطلاع للرأي في الشرق الأوسط في كانون الأول (ديسمبر) الماضي؛ أكد أن نسبة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استطلاعات الرأي المغشوشة و (صناعة التطبيع)) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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