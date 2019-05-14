بومبيو في بغداد.. ماذا سيفعل الساسة العراقيون امام حرب وشيكة؟

2019/05/14 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شروان الوائلي

تأتي زيارة بومبيو لبغداد تجسيدا لرغبة امريكية بتحييد المسالة العراقية على هامش التوتر العالي في الازمة مع طهران..

الوزير الامريكي حدد اربعة نقاط اساسية

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