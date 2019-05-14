الحرب الباردة بين أميركا والصين تهدد الاقتصاد العالمي

2019/05/14 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل* ألقت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بظلالها على الاقتصاد العالمي على مدار العام الماضي، وأوجدت حالة من

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