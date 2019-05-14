2019/05/14 | 02:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PGp8fQumgdU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الواحدة مع ادريس جواد / رئيس سلطة الطيران المدني الاستاذ علي خليل) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الواحدة مع ادريس جواد / رئيس سلطة الطيران المدني الاستاذ علي خليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).