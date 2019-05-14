"الكربولي" يعلن تشكيل تحالفًا جديدًا بعد انشقاقات "المحور الوطني"

2019/05/14 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب محمد الكربولي، عن تكوين تحالفًا جديدًا بعد الانشقاقات التي حصلت في تحالف المحور، مشيرًا إلى أن “المحور فعل ماضي”.

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