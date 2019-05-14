واشنطن: هدفنا إنهاء وجود جميع الجماعات والقوات الإرهابية التي تخضع لإيران في المنطقة

2019/05/14 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، بريان هوك، عزم واشنطن على التصدي لأنشطة إيران، قائلا إن نظام الملالي لا يفهم سوى الضغط الاقتصادي والعزلة الديبلوماسية.

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