تمهيدا لعزله.. تحالف المحور الوطني يلغي عضوية رئيس البرلمان العراقي

2019/05/14 | 03:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغى تحالف المحور الوطني في البرلمان العراقي عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في التحالف، وقال إنه سيناقش بقية الكتل البرلمانية لاستبدال الحلبوسي

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