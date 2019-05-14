القصير منطقة عسكرية لحزب الله ممنوع على أبنائها طرق أبوابها

2019/05/14 | 03:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجد نازحو مدينة القصير السورية أنفسهم في موقف صعب؛ فلا هم قادرون على الاستمرار في العيش بلبنان في ظل ما يواجهونه من

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