بعد غسل الأموال والإتجار بالعملة.. اتهامات للبشير بقتل المتظاهرين

2019/05/14 | 03:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب العام السوداني أنه وجّه للرئيس المعزول عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت أواخر

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