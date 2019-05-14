التوتر في الخليج.. ترامب يتوعد والأوروبيون يحذرون وروحاني يرفض التهديد

2019/05/14 | 03:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين من أنه إذا حاولت إيران الإقدام على أي تحرك ضد الولايات المتحدة فسيكون ذلك خطأ

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