السودان.. قتلى وجرحى في اعتصام الخرطوم بعد اتفاق على هياكل الفترة الانتقالية

2019/05/14 | 03:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل خمسة أشخاص، بينهم ضابط، وإصابة 15 آخرين أثناء محاولات من سمتهم “مليشيات النظام الساقط” فض اعتصام

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