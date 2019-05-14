2019/05/14 | 04:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمير الكويت يدعو قوات "الحرس الوطني" لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذردعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الحرس الوطني الكويتي إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لدى أداء المهام، مشيرا إلى التطورات والمستجدات "الخطيرة" التي تشهدها المنطقة.وقال الصباح خلال زيارة إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني: "لا تخفى عليكم التطورات والمستجدات الخطيرة التي يشهدها محيطنا الإقليمي، والتي تستوجب منكم أقصى درجات الحيطة والحذر لدى أداء المهام المناطة بكم، لا سيما المتعلقة في حماية المؤسسات العامة، وكما هو معهود أنكم على قدر المسؤولية".وذكر الصباح أن الحرس الوطني الكويتي يعد "أحد الركائز الرئيسة التي يعول عليها في منظومة الأمن والدفاع عن الوطن"، مؤكدا أن ما يقوم به أفراده "من واجب مشرف في حفظ وصون أمن الوطن العزيز واستقراره بالتعاون مع إخوانكم في الجيش والشرطة، لهو موضع تقدير واعتزاز الجميع".

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